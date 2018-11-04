Три человека пострадали в аварии в Приамурье

СЕГОДНЯ 07:36 2018-11-04T07:36:35+03:00

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Информация о происшествии появилась в социальных сетях вечером в субботу, 3 ноября. Позднее выяснилось, что авария случилась в тот же вечер в 19:15. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Амурской области.

- Водитель 1973 года рождения, управляя машиной Toyota Noah, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Probox, за рулем которого находился водитель 1962 года рождения, - пояснили в пресс-службе.

В результате столкновения травмы получили не только оба водителя, но и пассажир автомобиля Toyota Probox 1998 года рождения. Сейчас полицейские устанавливают все подробности и обстоятельства ДТП.