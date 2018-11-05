В состав Дальнего Востока вошли Бурятия и Забайкальский край

СЕГОДНЯ 05:16 2018-11-05T05:16:43+03:00

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Состав Дальнего Востока расширится на два региона. Бурятия и Забайкальский край перешли из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.

На официальном интернет-портале правовой информации уже появился указ «О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849».

Согласно документу, в Дальневосточный федеральный теперь входят: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.

При этом Правительству РФ дается три месяца, чтобы привести в соответствие все акты, которые подчиняются данному указу. Предстоит теперь утвердить структуру и штатную численность состава администраций Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Причины, по которым президент решил расширить состав ДФО, в документе не указываются.

Изменения состава ДФО не мог оставить без внимания Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. На своей странице в социальной сети Instagram министр отметил, что ДФО теперь увеличился больше чем на 2 миллиона человек.

- Мы прекрасно понимаем, что увеличивать численность ДВ просто за счет присоединения других регионов, это не та задача. Наша задача - естественный прирост на Дальнем Востоке, увеличение рождаемости, снижение смертности. Наша задача, чтобы люди не уезжали с Дальнего Востока, а оставались жить в наших регионах! Мы дальневосточники! И это звучит гордо! – написал Александр Козлов.