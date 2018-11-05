2018-11-05T07:05:16+03:00
Общество

В Благовещенске автобусы возвращаются на прежние маршруты после дорожных работ

Автобусы №36 и К снова поедут по улице Северной с завтрашнего дня
Полина ОЗЕРОВА
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Хорошая новость для автомобилистов. В Благовещенске закончились дорожные работы на улице Северной на участке от Загородной до Мухина. А это значит, что и общественный транспорт теперь вернется на прежние схемы движения. С 6 ноября автобусы № 36 (36о) и К смогут сворачивать с улицы Мухина на Северную, затем - на Загородную и ехать далее по маршруту.

Ранее сообщалось также, что ремонт закончился и на улице Строителей в районе пересечения с улицей Трудовой. В том районе на привычные схемы вернулись автобусы №№ 22, 28 и 38.Об этом сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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