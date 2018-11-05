2018-11-05T10:15:03+03:00
Общество

Более тысячи амурчан пострадали от укусов животных в этом году

Пять лет назад в Приамурье приняли закон о регулировании численности бездомных животных. Каждый год из бюджета области на его реализацию выделяется около 5 миллионов рублей
Полина ОЗЕРОВА
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1139 амурчан пострадали от укусов животных за 8 месяцев этого года. Бродячие собаки и кошки остаются проблемой в Приамурье. Официальной статистики об их количестве нет, но, по данным глав муниципалитетов, их насчитывается около 5000 особей. В одном только Благовещенске и Благовещенском районе количество бездомных животных достигает 2000. И они постоянно размножаются.

В 2013 году в регионе приняли закон о регулировании численности животных. Каждый год из бюджета области выделяется около 5 миллионов рублей, которые идут на регулирование численности животных - отлов, содержание, стерилизацию и т. д. За 5 лет в Приамурье поймали 1824 особи, потрачено 21,6 миллиона рублей.

Ситуацию с бродячими собаками и кошками и действие закона обсудили в правительстве Приамурья. По словам начальника амурского управления ветеринарии и племенного животноводства Сергея Самохвалова, основные проблемы здесь следующие:

- естественное восполнение популяции,

- недостаток исполнителей услуг по регулированию численности животных и отсутствие конкуренции на местах.

Представитель амурских зоозащитников Мария Сидоренко предложила ввести в регионе схему «отлов - вакцинация - стерилизация - возвращение в среду». Такая, например, действует в Санкт-Петербурге. Также можно сократить срок содержания животных в приютах (сейчас он составляет полгода), а сэкономленные деньги пустить на стерилизацию.

- На заседании совета было решено организовать проведение силами подведомственных управлению ветеринарии и племенного животноводства области учреждениями операций (кастрация/стерилизация собак) по льготной цене для владельцев, являющихся инвалидами 1 и 2 группы, участниками Великой Отечественной войны, многодетными матерями. Кроме того, было принято решение о создании специальной рабочей группы для решения проблемных вопросов в сфере регулирования численности безнадзорных животных, - сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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