2018-11-05T09:56:27+03:00
Происшествия

В Благовещенске недалеко от городской больницы убили человека

Подозреваемого в преступлении полиция уже задержала
Ольга ЗУБАРЕВАПолина ОЗЕРОВА
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Трагедия случилась в столице Амурской области 4 ноября. В районе Благовещенской городской больницы убили мужчину. Как стало известно, ему нанесли несколько ножевых ранений, от которых он и скончался. Полиция уже установила личность подозреваемого.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД России по Амурской области, преступление было совершено в районе дома №46 на улице Батарейной, что недалеко от горбольницы. Сообщение об этом поступило в городское отделение полиции. На месте происшествия работали сотрудники полиции. Задержать подозреваемого удалось по горячим следам, им оказался мужчина 1982 года рождения.

Следственным управлением Следственного комитета России по Амурской области было возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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