Амурчане набрали ипотечных кредитов более чем на 11 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 05:23 2018-11-06T05:23:42+03:00

Средняя ставка при этом с начала года составила 9,52 процента

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11,1 млрд рублей в виде ипотечных кредитов выдали банки жителям Амурской области с января по октябрь 2018 года. Средняя ставка при этом с начала года составила 9,52 процента. На октябрь прошлого года общая сумма ипотечных кредитов немного не дотянула до 5,9 млрд рублей. Таковы данные Центробанка России.

Тем временем, как сообщает Амурстат, средняя заработная плата в области составила 40 710,6 рубля. Больше всего получают в организациях, которые занимаются транспортировкой и хранением - 56 818,7 рубля. Меньше всего - в организациях, работающих с недвижимостью - 19 906,0 рубля.