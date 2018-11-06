Благовещенцы предлагают украсить снежный городок фигурами Мальвины, Буратино и Муми-тролля

СЕГОДНЯ 05:31 2018-11-06T05:31:44+03:00

Принимать эскизы от горожан на конкурс в мэрии будут до 8 ноября

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Ледяные и снежные скульптуры в виде Буратино, Мальвины, Муми-тролля и других известных персонажей детских книг и мультфильмов могут появиться на центральной площади Благовещенска. Жители города прислали в администрацию уже около 30 эскизов, самые интересные из которых по традиции воплотят в снежном городке.

- Прием эскизов от благовещенцев будет идти по 8 ноября включительно. Полет фантазии участников в этом году вновь не ограничивают - принимаются как рисунки любимых персонажей из сказок и мультфильмов, так и любые другие идеи и предложения по оформлению снежного городка, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Фото: blagoveshchensk.rf

Эскизы, выполненные на листе формата А4, можно присылать в директ Instagram-аккаунта администрации @blagoveshchensk.rf, а также по адресу электронной почты: press-admblag@mail.ru с пометкой «Снежный городок».