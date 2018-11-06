Амурчанин, убивший женщину и спрятавший ее тело в диван, проведет в колонии 13,5 года

СЕГОДНЯ 10:09 2018-11-06T10:09:00+03:00

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Эта дикая история случилась в Шимановске Амурской области в одном из домов на улице Красноармейской. В ночь на 9 августа этого года пьяный мужчина приревновал свою сожительницу - да так, что схватился за молоток. Им он несколько раз ударил женщину по голове, а когда она перестала подавать признаки жизни, то, недолго думая, спрятал тело в диван. После жестокого убийства подруги амурчанин продолжил пить.

Тело несчастной нашли лишь через несколько дней - 12 августа. Ее родственница забеспокоилась и сообщила в полицию об исчезновении женщины.

- Приговором Шимановского районного суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в сумме 500 000 рублей, - сообщает следственное управление СК России по Амурской области.