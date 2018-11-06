Свободненским бизнесменам вернут часть денег за интересный для города проект
Ну все, теперь начинающие свободненские бизнесмены могут не переживать, что прогорят через месяц после открытия своего дела. Ведь теперь им будет помогать Агентство по привлечению инвестиций вместе с «СИБУРом»! Новый совместный продукт они представили 2 ноября на первом предпринимательском форуме «Свободный. Время новых возможностей». И это не просто продукт, а проект по поддержке малого и среднего бизнеса именно в Свободном.
По словам советника ООО «СИБУР» Владимира Кузнецова, Агентство будет выдавать своим клиентам кредиты для необходимых городу проектов под умеренный процент. Автор проекта подписывает с обеими компаниями договор, согласно которому ему будет возвращена половина затрат.
- Главное условие, что клиент в рамках проекта закупает и монтирует оборудование и отчитывается перед агентством. В итоге клиент гасит часть кредита из тех средств, которые ему вернулись. Эти же деньги являются одновременно обеспечением клиента по отношению к банку, - пояснил Кузнецов.
Директор Агенства по привлечению инвестиций Павел Пузанов объяснил, что, когда малый и средний бизнес реализуют небольшие проекты, то сталкиваются с большими рисками остаться ни с чем - у банков слишком высокие проценты. Поэтому и родилась такая идея: помогать начинающим предпринимателям. Также Пузанов заявил, что в 2019 году проект уже должен запуститься в работу.