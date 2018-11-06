2018-11-06T10:18:03+03:00
Экономика

Свободненским бизнесменам вернут часть денег за интересный для города проект

В 2019 году запустят новую идею поддержки малого и среднего бизнеса
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Новый совместный продукт представили 2 ноября на первом предпринимательском форуме «Свободный. Время новых возможностей». Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙНовый совместный продукт представили 2 ноября на первом предпринимательском форуме «Свободный. Время новых возможностей». Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ
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Ну все, теперь начинающие свободненские бизнесмены могут не переживать, что прогорят через месяц после открытия своего дела. Ведь теперь им будет помогать Агентство по привлечению инвестиций вместе с «СИБУРом»! Новый совместный продукт они представили 2 ноября на первом предпринимательском форуме «Свободный. Время новых возможностей». И это не просто продукт, а проект по поддержке малого и среднего бизнеса именно в Свободном.

По словам советника ООО «СИБУР» Владимира Кузнецова, Агентство будет выдавать своим клиентам кредиты для необходимых городу проектов под умеренный процент. Автор проекта подписывает с обеими компаниями договор, согласно которому ему будет возвращена половина затрат.

- Главное условие, что клиент в рамках проекта закупает и монтирует оборудование и отчитывается перед агентством. В итоге клиент гасит часть кредита из тех средств, которые ему вернулись. Эти же деньги являются одновременно обеспечением клиента по отношению к банку, - пояснил Кузнецов.

Директор Агенства по привлечению инвестиций Павел Пузанов объяснил, что, когда малый и средний бизнес реализуют небольшие проекты, то сталкиваются с большими рисками остаться ни с чем - у банков слишком высокие проценты. Поэтому и родилась такая идея: помогать начинающим предпринимателям. Также Пузанов заявил, что в 2019 году проект уже должен запуститься в работу.

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