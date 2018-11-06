2018-11-06T10:27:14+03:00
Общество

Амурчанин стал лучшим оперативным дежурным в кризисных ситуациях

Конкурс проводился в рамках фестиваля МЧС России «Созвездие мужества»
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Иван Ефимов - майор внутренней службы Амурского управления МЧС. Фото: 28.mchs.gov.ruИван Ефимов - майор внутренней службы Амурского управления МЧС. Фото: 28.mchs.gov.ru
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Амурчанин Иван Ефимов получил звание «Лучший старший оперативный дежурный центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации». Конкурс проходил в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах. Претендентов было много, а лучший один. Причем наш, амурский.

Иван Ефимов - майор внутренней службы Амурского управления МЧС. Здесь он служит с 2011 года. Кстати, в 2013 году Иван принимал активное участие в устранении последствий страшного наводнения на территории Приамурья. Видимо, не зря он был признан лучшим старшим оперативным дежурным центра управления в кризисных ситуациях Дальнего Востока.

Конкурс проводится ежегодно в рамках Всероссийского фестиваля МЧС России «Созвездие мужества». Всего в нем три этапа. Как говорят организаторы, его главная цель - повысить профессионализм старших оперативных дежурных МЧС России. На конкурсе все участники показывают свое профессиональное мастерство. И это - не доказать, что «Я самый сильный», а показать «Что я сделал хорошего для управления, в котором работаю».

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