2018-11-07T05:35:09+03:00
Общество

За обрушившиеся с фасада дома в Благовещенске кирпичи накажут управляющую компанию

По мнению прокуратуры, фирма не заботилась должным образом о состоянии здания
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Фото: очевидцы.Фото: очевидцы.
Изменить размер текста:

Прокуратура Благовещенска провела проверку после падения кирпичей с фасада жилого дома на улице Артиллерийской. Напомним, 28 сентября часть кирпичной кладки рухнула с высоты нескольких этажей, чудом не задев проходившую мимо женщину. Здание ввели в эксплуатацию еще в 2006 году, строила его ООО «Россия». В 2013 году жильцы заключили договор управления с ООО «Золотой ключ».

Когда 28 сентября обрушились кирпичи (с пятого по третий этаж), «управляйка» начала демонтировать кирпичную облицовку пилястры до первого этажа. Однако в ходе проверки 3 октября, в которой участвовали представители прокуратуры, самой управляющей компании, управления ЖКХ города, жилинспекции и Госстройнадзора, выяснилось, что на фасадной части пилястры первого подъезда есть трещины, отслоения, а работы по обрамлению пилястры в металлическую обойму не окончены и т.д. «Управляйка» не исполняла свои обязанности по содержанию общего имущества жилого дома в надлежащем состоянии.

Прокуратура внесла представление компании, чтобы все нарушения устранили. Также в отношении ее директора возбудили дело об административном правонарушении, которое направили на рассмотрение в мировой суд. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
20 тонн подозрительной рыбы задержали в Амурской области
Амурчанин стал лучшим оперативным дежурным в кризисных ситуациях
Свободненским бизнесменам вернут часть денег за интересный для города проект
Амурчанин, убивший женщину и спрятавший ее тело в диван, проведет в колонии 13,5 года
Благовещенцы предлагают украсить снежный городок фигурами Мальвины, Буратино и Муми-тролля
Амурчане набрали ипотечных кредитов более чем на 11 миллиардов рублей
В Благовещенске недалеко от городской больницы убили человека
Более тысячи амурчан пострадали от укусов животных в этом году
В Благовещенске автобусы возвращаются на прежние маршруты после дорожных работ
В состав Дальнего Востока вошли Бурятия и Забайкальский край
Три человека пострадали в аварии в Приамурье
Губернатор Амурской области осмотрел «картонные» дома в Белогорске
В Благовещенске горел жилой дом
В Благовещенске мошенники представляются сотрудниками Роспотребнадзора и предлагают методички
В Благовещенске нашли мужчину, который обстреливал авто
Жителя Благовещенска подозревают в убийстве девушки
Под Благовещенском нашли боевые снаряды
Следователи ищут чиновников, допустивших строительство «картонных» домов в Приамурье
Спасатели ночью искали амурчан, застрявших на грузовике в болоте
В Приамурье сотрудница Росгвардии спасла жизнь пассажиру поезда
Амурчанин захотел красной икры и лишился 65 тысяч рублей
В Приамурье ищут свидетелей происшествия, в котором 55-летний мужчина получил тяжелые травмы
В Амурской области по сравнению с прошлым годом стало больше бурых медведей
В Приамурье у предпринимателя конфисковали и уничтожили партию шуб на 5,5 миллиона рублей