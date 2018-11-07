За обрушившиеся с фасада дома в Благовещенске кирпичи накажут управляющую компанию

СЕГОДНЯ 05:35 2018-11-07T05:35:09+03:00

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Прокуратура Благовещенска провела проверку после падения кирпичей с фасада жилого дома на улице Артиллерийской. Напомним, 28 сентября часть кирпичной кладки рухнула с высоты нескольких этажей, чудом не задев проходившую мимо женщину. Здание ввели в эксплуатацию еще в 2006 году, строила его ООО «Россия». В 2013 году жильцы заключили договор управления с ООО «Золотой ключ».

Когда 28 сентября обрушились кирпичи (с пятого по третий этаж), «управляйка» начала демонтировать кирпичную облицовку пилястры до первого этажа. Однако в ходе проверки 3 октября, в которой участвовали представители прокуратуры, самой управляющей компании, управления ЖКХ города, жилинспекции и Госстройнадзора, выяснилось, что на фасадной части пилястры первого подъезда есть трещины, отслоения, а работы по обрамлению пилястры в металлическую обойму не окончены и т.д. «Управляйка» не исполняла свои обязанности по содержанию общего имущества жилого дома в надлежащем состоянии.

Прокуратура внесла представление компании, чтобы все нарушения устранили. Также в отношении ее директора возбудили дело об административном правонарушении, которое направили на рассмотрение в мировой суд. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.