2018-11-07T07:45:59+03:00
Общество

20 тонн подозрительной рыбы задержали в Амурской области

На груз не оказалось сопроводительных ветеринарных документов
Полина ОЗЕРОВА
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В Амурской области сотрудники Россельхознадзора ведут проверки - соблюдаются ли правила перевозки грузов, подлежащих ветеринарному надзору. В ходе одной из проверок совместно с сотрудниками полиции 2 ноября на автодороге «Амур» остановили автомобиль, ехавший из Владивостока в Москву. В нем оказалось целых 20 тонн свежемороженой наваги. Все бы ничего, но на рыбу не оказалось сопроводительных ветеринарных документов, а это уже нарушение. Сотрудники управления составили протокол об административном правонарушении.

- Обращаем внимание перевозчиков продукции животного происхождения, что данная продукция должна сопровождаться ветеринарными сопроводительными документами, характеризующими территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние подконтрольного товара, эпизоотическое состояние места его выхода, - сообщают в управлении Россельхознадзора по Амурской области.

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