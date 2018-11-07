В Благовещенске работница ломбарда украла из кассы предприятия больше 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:02 2018-11-07T09:02:07+03:00

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В Благовещенске сотрудница одного из ломбардов решила поправить свое финансовое положение за счет работодателя. Женщина попалась на присвоении чужого имущества, а именно - 814 114 рублей из кассы предприятия. На днях Благовещенский городской суд вынес ей приговор.

Впервые женщина «одолжила» деньги из кассы ломбарда в октябре 2017 года - чуть больше 180 тысяч рублей. Чтобы недостаток денег в кассе не был заметен, она выписала фиктивные залоговые билеты на одну из клиенток ломбарда, которая была в базе данных предприятия. Этот фокус обвиняемая проделывала еще несколько раз в течение двух месяцев. Ущерб работодателю в итоге составил более 800 тысяч рублей.

Свою вину на суде амурчанка признала полностью, раскаялась. Суд учел явку с повинной, наличие ребенка, частичное возмещение ущерба и другие смягчающие обстоятельства. В итоге обвиняемая получила два года лишения свободы условно. Также с нее должны взыскать 357 109 рублей в счет возмещения материального ущерба в пользу ломбарда. Об этом сообщает Благовещенский городской суд.