2018-11-07T12:01:45+03:00
Общество

Именем революции: в Приамурье живут Октябрины, Энгельсины и Марсельеза

Амурчане до сих пор называют своих детей Владленами и Виленами
Юлия ГОМАН
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Фото: amurarhiv.ruФото: amurarhiv.ru
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В честь 7 ноября амурское отделение Пенсионного фонда опубликовало интересные данные. Оказывается, в Приамурье зарегистрировано более 200 человек, которых в первые десятилетия установления советской власти называли по «революционным» святкам.

- Основной всплеск появления новообразованных имен пришелся на 20-30-е годы. До Даздраперм (да здравствует первое мая) и Даздрасенов (да здравствует седьмое ноября) в Приамурье не дошло, но революционный задор у новоявленных родителей чувствовался остро, - отметили в пресс-службе ОПРФ по Амурской области.

У нас до сих пор встречаются люди, которых в свое время патриотично настроенные родители называли в честь вождей пролетариата, агитации, индустриализации и всего, что было связано с революцией и установлением нового порядка. Так, в Благовещенске пенсию получают Ленина, Электрина, Аврор и Аврора, также есть две Агиты. В Благовещенске и Свободном живут Энгельсины, в Белогорске есть свой Маркс, а в Свободном - Искра и Главдия. В Зее и Тынде можно найти амурчанок с такими необычными говорящими именами как Индустрия и Марсельеза. Также в области живут 122 Идеи, 89 Сталин, 56 Октябрин и один Октябрь, а еще 26 Люций (это от сокращенного «революция») и десять Гертруд (сокращенное «Герой Труда»). И, конечно же, на пике популярности были такие имена как Владлен и Владлена, Вилен, Владилен.

К слову, некоторые «революционные» имена в Приамурье дают новорожденным до сих пор. Это, например, Нинель («Ленин» наоборот), Вилена, Владлен и Владлена.

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