На севере Амурской области произошло землетрясение

СЕГОДНЯ 03:35 2018-11-08T03:35:40+03:00

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В среду, 7 ноября, сейсмостанция РАН Якутии зафиксировала землетрясение на территории Приамурья - в Тындинском районе. К счастью, сейсмособытие оказалось слабым, магнитудой менее одного. Эпицентр его находился всего в 11 километрах от поселка Юктали.

- На территории остальных муниципальных образований сейсмособытие не ощущалось. Жертв и разрушений в поселке Юктали нет, - сообщают в Главном управлении МЧС России по Амурской области.

Спасатели также дают советы амурчанам, что делать во время землетрясения. В частности, почувствовав колебания здания, советуют выйти на улицу, взяв с собой документы, деньги и предметы первой необходимости. Спускаться следует по лестнице, а не на лифте. На улице не следует стоять вблизи зданий, лучше найти открытое пространство. Если же покинуть помещение не удалось, найдите там безопасное место - у внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном проеме или у несущей опоры. Можно спрятаться под стол. И держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь огнем - при утечке газа возможен пожар.