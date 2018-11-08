2018-11-08T05:16:31+03:00
Происшествия

Благовещенец прикинулся следователем и украл у пенсионерки 20 тысяч рублей

Играя роль полицейского, он даже взял у женщины показания
Юлия ГОМАН
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Актерский талант и наглость помогли амурчанину обмануть пожилую женщину. Это случилось в марте 2018 года. Мужчина обратился в полицию с рассказом о том, что его ограбили. В кабинете у следователя он увидел женщину, которая в этот момент рассказывала другому полицейскому, что у нее украли 500 тысяч рублей. Мужчина запомнил ее адрес и на следующий день пришел к ней, представившись следователем.

Стараясь сохранить серьезный вид (так он объяснял потом на допросе), он попросил у пенсионерки чистые листы бумаги, чтобы записать ее показания и составить акт об изъятии банковской карты. Она, якобы, нужна была «следователю» чтобы взять в банке выписку по счету. Женщина не догадалась проверить удостоверение - поверила «полицейскому» на слово и рассказала, как ее обманули телефонные мошенники из Москвы. А потом отдала ему свою карту и назвала пин-код.

В банк обманщика подвез муж пенсионерки. Здесь мужчина снял с чужой карточки 20 тысяч рублей, а потом, продолжая играть роль, попросил отвезти его в торговый центр - надо, мол, проверить информацию о краже. Там он пополнил счет на своем телефоне, выкинул ставшую уже ненужной карточку и ушел…

Благовещенский городской суд назначил ему два с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима (сказался рецидив преступлений). Также он должен вернуть пенсионерке похищенные 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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