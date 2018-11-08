2018-11-08T09:04:20+03:00
Общество

Амурская область получит более 800 миллионов рублей на развитие образования

Деньги потратят на профориентацию школьников, поддержку одаренных детей и не только
Полина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Внушительные субсидии Приамурье получит в 2019 году. А все благодаря тому, что наш регион попал в число победителей конкурсного отбора Национального проекта «Образование», организованного российским минобром. 817 миллионов рублей пойдут на создание образовательных и профориентационных центров, поддержку одаренных детей и детей с ОВЗ, а также обновление материально-технической базы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В частности, у нас откроют центр цифрового образования «IT-куб». Здесь смогут заниматься 400 школьников. Также поддержку из федеральной казны получит амурский технопарк «Кванториум», где появится новое оборудование, необходимое для инженерных и исследовательских проектов. Около 1000 ребят смогут работать на нескольких площадках: «Нано-квантум», «Робо-квантум», «Гео-квантум», «Космо-квантум», «Энерджи-квантум» и «Hi-tech».

В коррекционных школах области откроют профориентационные центры по таким направлениям как «Растениеводство», «Обувное дело», «Пекарское дело», «Полиграфия», «Столярная мастерская», «Слесарная мастерская», «Швейная мастерская». Как поясняют в амурском министерстве образования, знания и умения, которые дети получат здесь, помогут им лучше устроиться в обществе, освоить более сложные специальности, чтобы в дальнейшем им было проще найти работу.

Кроме того, благодаря выделенным субсидиям, на базе Амурского госуниверситета откроют центр развития современных компетенций детей «АмурТехноЦентр», а в лагере «Колосок» - центр выявления и поддержки одаренных детей. И это далеко не полный список.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Приамурье на 9 ноября: мокрый снег, метель и усиление ветра
В Приамурье во время принятия присяги девушку-полицейскую позвали замуж
Благовещенец прикинулся следователем и украл у пенсионерки 20 тысяч рублей
На севере Амурской области произошло землетрясение
Именем революции: в Приамурье живут Октябрины, Энгельсины и Марсельеза
В Благовещенске работница ломбарда украла из кассы предприятия больше 800 тысяч рублей
20 тонн подозрительной рыбы задержали в Амурской области
За обрушившиеся с фасада дома в Благовещенске кирпичи накажут управляющую компанию
Амурчанин стал лучшим оперативным дежурным в кризисных ситуациях
Свободненским бизнесменам вернут часть денег за интересный для города проект
Амурчанин, убивший женщину и спрятавший ее тело в диван, проведет в колонии 13,5 года