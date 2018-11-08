Амурская область получит более 800 миллионов рублей на развитие образования

СЕГОДНЯ 09:04 2018-11-08T09:04:20+03:00

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Внушительные субсидии Приамурье получит в 2019 году. А все благодаря тому, что наш регион попал в число победителей конкурсного отбора Национального проекта «Образование», организованного российским минобром. 817 миллионов рублей пойдут на создание образовательных и профориентационных центров, поддержку одаренных детей и детей с ОВЗ, а также обновление материально-технической базы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В частности, у нас откроют центр цифрового образования «IT-куб». Здесь смогут заниматься 400 школьников. Также поддержку из федеральной казны получит амурский технопарк «Кванториум», где появится новое оборудование, необходимое для инженерных и исследовательских проектов. Около 1000 ребят смогут работать на нескольких площадках: «Нано-квантум», «Робо-квантум», «Гео-квантум», «Космо-квантум», «Энерджи-квантум» и «Hi-tech».

В коррекционных школах области откроют профориентационные центры по таким направлениям как «Растениеводство», «Обувное дело», «Пекарское дело», «Полиграфия», «Столярная мастерская», «Слесарная мастерская», «Швейная мастерская». Как поясняют в амурском министерстве образования, знания и умения, которые дети получат здесь, помогут им лучше устроиться в обществе, освоить более сложные специальности, чтобы в дальнейшем им было проще найти работу.

Кроме того, благодаря выделенным субсидиям, на базе Амурского госуниверситета откроют центр развития современных компетенций детей «АмурТехноЦентр», а в лагере «Колосок» - центр выявления и поддержки одаренных детей. И это далеко не полный список.