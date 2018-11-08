2018-11-08T10:44:21+03:00
Общество

В Приамурье во время принятия присяги девушку-полицейскую позвали замуж

Сделавший предложение руки и сердца молодой человек тоже служит в органах внутренних дел
Полина ОЗЕРОВА
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Фотографии счастливой пары появились в официальном аккаунте управления МВД России по Амурской области в «Инстаграме».Фотографии счастливой пары появились в официальном аккаунте управления МВД России по Амурской области в «Инстаграме».Фото: СОЦСЕТИ
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Приятной неожиданностью закончилась церемония принятия Присяги для молодой сотрудницы следственного отдела Тындинской полиции Алины Набок. После завершения церемонии ее молодой человек Сергей сделал ей предложение руки и сердца, преподнеся любимой как доказательство своих чувств и серьезных намерений огромный букет алых роз. Фотографии счастливой пары появились в официальном аккаунте управления МВД России по Амурской области в «Инстаграме».

К слову, сам Сергей тоже работает в Тындинском отделе МВД. В управлении отмечают, что в у нас в Амурской области такое встречается часто - когда оба супруга работают в органах внутренних дел. Причем бывает и так, что знакомятся они именно на работе.

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