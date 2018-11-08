Погода в Приамурье на 9 ноября: мокрый снег, метель и усиление ветра

СЕГОДНЯ 11:10 2018-11-08T11:10:03+03:00

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По данным Амурского гидрометцентра в пятницу, 9 ноября, по области ухудшится погода. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 9-14 метров в секунду. Конкретно в Благовещенске - до 12 метров в секунду. Местами прогнозируется также налипание мокрого снега и гололедица на дорогах, а в отдельных районах области даже слабая метель.

Снег, в том числе мокрый, днем 9 ноября ожидается в центральных и южных, а местами и в северных районах Приамурья. Температура воздуха на севере области составит -3…+2 градуса. Местами будет и вовсе до -7…-12. В южных районах будет не намного теплее - всего -1…+4 градуса. В Благовещенске днем воздух прогреется до +1…+3 градусов.

В связи с образованием на дорогах гололеда, пешеходов и автомобилистов призывают быть более осторожными и внимательными, поскольку при таких условиях длина тормозного пути у машин увеличивается.