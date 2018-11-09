2018-11-09T05:08:48+03:00
Происшествия

В Белогорске пропала девушка с татуировками в виде совы и льва

Она ушла из дома 31 октября и до сих пор не вернулась
Полина ОЗЕРОВА
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Фото: 28.мвд.рфФото: 28.мвд.рф
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Белогорские полицейские разыскивают 22-летнюю Олесю Семилетову. 31 октября она вышла из своего дома на улице Кирова в Белогорске и до исх пор не известно, где она находится.

Приметы девушки: рост около 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светло- русые, прямые, длина - ниже плеч, глаза голубые, уши прилегающие, в правом два прокола. Из особых примет у пропавшей на спине ниже шеи находится татуировка с изображением совы, а за правым ухом татуировка с изображением льва.

В день своего исчезновения амурчанка была одета в черное пальто на синтепоне длиной до колен с белым воротником, темные джинсы и черные полусапожки на каблуке.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей девушке, просят сообщить по телефонам: 02, сот. 102, 8(41641) 2-07-53, 8(41641) 2-41-19. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

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