2018-11-09T05:33:36+03:00
Общество

120 отцов в Приамурье получили материнский капитал

В основном деньги тратились на покупку жилья
Полина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Начиная с 2007 года в Амурской области было выдано 54 426 сертификатов на материнский капитал. Из них 120 получили отцы - такая возможность предусмотрена условиями программы. Большая часть из них уже успела распорядиться материнским капиталом, в основном деньги пошли на покупку жилья. Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Амурской области.

К слову, размер маткапитала в этом году составляет 453 026 рублей. В Пенсионном фонде напоминают, что программу федерального материнского капитала продлили до 2021 года. Семья имеет право на эти выплаты, есть ребенок родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. Получить сертификат или воспользоваться средствами маткапитала можно и позже.

ВАЖНО!

Уточнить информацию по материнскому капиталу можно по телефону 8(4162) 202-413.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благовещенцам продавали опасную для здоровья шаурму
В Приамурье детеныш косули вышел к людям и дал себя погладить
В Белогорске пропала девушка с татуировками в виде совы и льва
Погода в Приамурье на 9 ноября: мокрый снег, метель и усиление ветра
В Приамурье во время принятия присяги девушку-полицейскую позвали замуж
Амурская область получит более 800 миллионов рублей на развитие образования
Благовещенец прикинулся следователем и украл у пенсионерки 20 тысяч рублей
На севере Амурской области произошло землетрясение
Именем революции: в Приамурье живут Октябрины, Энгельсины и Марсельеза
В Благовещенске работница ломбарда украла из кассы предприятия больше 800 тысяч рублей
20 тонн подозрительной рыбы задержали в Амурской области
За обрушившиеся с фасада дома в Благовещенске кирпичи накажут управляющую компанию
Амурчанин стал лучшим оперативным дежурным в кризисных ситуациях
Свободненским бизнесменам вернут часть денег за интересный для города проект
Амурчанин, убивший женщину и спрятавший ее тело в диван, проведет в колонии 13,5 года