120 отцов в Приамурье получили материнский капитал

СЕГОДНЯ 05:33 2018-11-09T05:33:36+03:00

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Начиная с 2007 года в Амурской области было выдано 54 426 сертификатов на материнский капитал. Из них 120 получили отцы - такая возможность предусмотрена условиями программы. Большая часть из них уже успела распорядиться материнским капиталом, в основном деньги пошли на покупку жилья. Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Амурской области.

К слову, размер маткапитала в этом году составляет 453 026 рублей. В Пенсионном фонде напоминают, что программу федерального материнского капитала продлили до 2021 года. Семья имеет право на эти выплаты, есть ребенок родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. Получить сертификат или воспользоваться средствами маткапитала можно и позже.

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Уточнить информацию по материнскому капиталу можно по телефону 8(4162) 202-413.