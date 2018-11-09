В Приамурье детеныш косули вышел к людям и дал себя погладить

СЕГОДНЯ 09:14 2018-11-09T09:32:52+03:00

Точный район, где именно это случилось, пока не выяснили [видео]

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Трогательное видео появилось на странице управления по охране животного мира Амурской области. «Юный «косуль» был снят на трассе в Амурской области. Точный район, а также, почему паренек не боится людей, пока не выяснили», - написали сотрудники управления.

На кадрах видно, что малыш действительно не испугался человека, который протягивал ему руку. Косуленок бесстрашно прошел по дороге прямо на ему навстречу и позволил погладить себя по голове. После этого животное спокойно ушло в лес.

«Малыш хорошенький! Сейчас столько злых людей, страшно за него», - написали пользователи в комментариях к видео.

К слову, амурчане нередко сталкиваются с дикими животными и даже спасают их от хищников, голода и холода. Впрочем, специалисты предупреждают, что вместе с помощью им можно доставить и массу неприятностей. Поэтому, если зверям и птицам не грозит прямая опасность, их лучше не трогать.