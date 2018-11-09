Благовещенцам продавали опасную для здоровья шаурму

СЕГОДНЯ 10:01 2018-11-09T10:01:51+03:00

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Одному из благовещенских предпринимателей временно запретили продавать шаурму. Сотрудники амурского управления Роспотребнадзора нашли нарушения в павильоне на улице Красноармейской в областном центре. Здесь не было водоснабжения и канализации, не было документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов, нарушались условия их хранения и так далее. А все это - угроза жизни и здоровью благовещенцев, решивших купить здесь шаурму. Проверяющие составили протокол о временном запрете деятельности, материалы передали в суд.

К слову, за последние три года амурское управление Роспотребнадзора провело проверки санитарной безопасности в отношении 312 заведений общепит и предприятий, занимающихся производством еды. Итог - более 1 400 нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Сотрудники управления составили более 300 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма выписанных штрафов составила более 2,8 миллиона рублей. Кроме того, к 59-ти проверенным предприятиям применяли крайнюю меру административного наказания - их закрывали на срок до 90 суток. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.