2018-11-09T10:25:38+03:00
Общество

В Благовещенске дорожные службы начали бороться с гололедом

Снег в столице Приамурья будет идти и завтра, 10 ноября
Полина ОЗЕРОВА
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На улицы Благовещенска вышли 20 человек и 112 единиц техники, которые будут бороться с гололедом и наледью на улицах города. Днем в областном центре пошел снег, поэтому сейчас перекрестки, спуски и подъемы на дорогах обрабатывают антигололедной смесью.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, в первую очередь снегоуборочная техника пройдет по следующим маршрутам:

№1: основные улицы: ул. Ленина, ул. Калинина, ул. 50 лет Октября, ул. Чайковского;

№2: ул. Студенческая, ул. Мухина, мост через р.Зея, ул. Магистральная, ул. Игнатьевское шоссе, микрорайон, район КПП;

№3: центральные улицы: ул. Амурская, ул. Горького, ул. Театральная, центр города.

Дорожные службы продолжат бороться с гололедом, однако из-за непогоды на улицах будет образовываться ледяная «пленка» даже после того, как по ней пройдет техника. По прогнозу Амурского гидрометцентра завтра, 10 ноября, в Благовещенске будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки - снег и мокрый снег. Температура воздуха днем достигнет 0…+2 градусов. Ветер будет северо-западным со скоростью 3-8 метров в секунду, с порывами до 15 метров.

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