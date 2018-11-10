2018-11-10T04:47:08+03:00
Общество

На космодром «Восточный» привезли разгонный блок «Фрегат»

Скоро туда прибудут еще два космических аппарата
Евгения НИФОНТОВА
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Специалисты «Роскосмоса» приступили к подготовке пуска ракеты. 9 ноября на космодром «Восточный» прибыла космическая головная часть. Она представляет собой разгонный блок «Фрегат» и головной обтекатель. Аппараты приняли на складе блоков Технического комплекса.

- Разгонный блок «Фрегат» и головной обтекатель транспортированы в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов. - Сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». - После чего инженеры приступят к проведению электрических и пневматических испытаний.

По словам пресс-службы ведомства, на днях на космодром прибудут космические аппараты «Канопус-В» N5 и N6. После необходимых работ, специалисты планируют запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Событие намечено на 25 декабря 2018 года. Это будет четвертый по счету запуск ракеты с космодрома «Восточный». В феврале этого года с амурского космодрома были выведены два космических аппарата.

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