2018-11-10T06:38:00+03:00
Происшествия

В Благовещенске мошенники пугают предпринимателей

Преступники угрожают бизнесменам проверками
Евгения НИФОНТОВА
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В Управление по развитию потребительского рынка и услуг Благовещенска в последние дни обращаются предприниматели с жалобами. В городе действуют мошенники. От лица чиновников они звонят бизнесменам, говорят о проведении проверок и требуют купить у них брошюры, сборники нормативных документов.

- При этом звонившие, представляются сотрудниками отдела по защите прав потребителей администрации города Благовещенска, либо специалистами информационного отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области. – Сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. - Обращаем внимание индивидуальных предпринимателей и руководителей организаций, на то, что от имени указанных органов действуют мошенники.

Мошенники оказались не совсем грамотными. На самом деле, контролем прав потребителей занимается Управление Роспотребнадзора. А проверки проводятся в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. К тому же, чиновники не занимаются продажей ни брошюр, ни книг, ни других методических материалов.

Сотрудники администрации советуют предпринимателям при поступлении подобных звонков уточнить информацию в Управлении потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска по телефонам: 99 18 03, 99 18 04, 99 18 05, или по электронной почте: portrinok@mail.ru. А также это можно сделать в Управлении Роспотребнадзора по Амурской области, позвонив на «горячую линию» 8-(416 2) 20-20-20, по круглосуточному номеру телефона оперативного дежурного 8-4162-52-56-29 или на адрес электронной почты antikorrup@rospotrebnadzor-amur.ru.

Также нужно сообщить о действиях мошенников в полицию, по телефону: 02, 102 (с мобильного телефона).

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