На амурских трассах из-за непогоды затруднено движение

СЕГОДНЯ 07:43 2018-11-10T08:05:59+03:00

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В Бурейском, Михайловском и Тамбовском районе усилился снег. Из-за непогоды асфальт на трассах покрылся коркой льда: существует большой риск аварий и заторов.

- На участках автомобильных дорог регионального значения «Благовещенск – Гомелевка», «Екатеринославка - Тамбовка – Константиновна» и «Завитинск – Поярково» сложные дорожные условия, из-за перепадов температур образовалась сильная наледь, дорожники ведут работу по обеспечению безопасного проезда - устраняют гололедные условия. – Сообщает пресс-служба Министерства транспорта и строительства по Амурской области.

По информации диспетчерских служб эксплуатирующих организаций на автомобильных дорогах регионального значения на 12.00 движение транспортных средств затруднено, но перерывов в движении автотранспорта нет.

Сегодня с утра на трассы вышло более 100 автомобилей спецтехники. Дороги посыпаются противогололедным материалом и удаляется снежный накат и гололедица.

Амурупрадор организовал дежурство и патрулирование автомобильных дорог межмуниципального значения. Также эти дороги контролируются главами районов и городов.