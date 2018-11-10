В Белогорском районе пьяный дебошир напал с ножами на полицейского

СЕГОДНЯ 09:57 2018-11-10T09:57:38+03:00

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Случай произошел сегодня, в селе Васильевка Белогорского района. В дежурную часть Белогорского МВД поступил звонок от женщины. Она сообщила, что незнакомец не хочет уходить из ее квартиры. На место происшествия выехал участковый. Как выяснилось, в квартире была пьянка. Женщина, которая вызвала полицейского, хотела просто напугать своего сожителя. В итоге она отказалась писать заявление и сказала, что ни к кому не имеет претензий.

Участковый вышел на улицу. Пьяный сожитель выбежал следом из подъезда и напал на полицейского.

- У мужчины при себе находилось два ножа. – Сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. - Гражданин набросился на сотрудника, участковый пресёк его противоправные действия, отобрал ножи. В соответствии с Федеральным Законом «О полиции» сотрудник применил в отношении нападавшего физическую силу и спецсредства – наручники.

Дебошира сразу доставили в участок. На него составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. Материалы по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.