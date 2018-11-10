2018-11-10T09:57:38+03:00
Происшествия

В Белогорском районе пьяный дебошир напал с ножами на полицейского

Мужчина задержан и доставлен в участок
Евгения НИФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Случай произошел сегодня, в селе Васильевка Белогорского района. В дежурную часть Белогорского МВД поступил звонок от женщины. Она сообщила, что незнакомец не хочет уходить из ее квартиры. На место происшествия выехал участковый. Как выяснилось, в квартире была пьянка. Женщина, которая вызвала полицейского, хотела просто напугать своего сожителя. В итоге она отказалась писать заявление и сказала, что ни к кому не имеет претензий.

Участковый вышел на улицу. Пьяный сожитель выбежал следом из подъезда и напал на полицейского.

- У мужчины при себе находилось два ножа. – Сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. - Гражданин набросился на сотрудника, участковый пресёк его противоправные действия, отобрал ножи. В соответствии с Федеральным Законом «О полиции» сотрудник применил в отношении нападавшего физическую силу и спецсредства – наручники.

Дебошира сразу доставили в участок. На него составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. Материалы по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На амурских трассах из-за непогоды затруднено движение
В Благовещенске мошенники пугают предпринимателей
На космодром «Восточный» привезли разгонный блок «Фрегат»
В Благовещенске дорожные службы начали бороться с гололедом
Благовещенцам продавали опасную для здоровья шаурму
В Приамурье детеныш косули вышел к людям и дал себя погладить
120 отцов в Приамурье получили материнский капитал
В Белогорске пропала девушка с татуировками в виде совы и льва
Погода в Приамурье на 9 ноября: мокрый снег, метель и усиление ветра
В Приамурье во время принятия присяги девушку-полицейскую позвали замуж
Амурская область получит более 800 миллионов рублей на развитие образования
Благовещенец прикинулся следователем и украл у пенсионерки 20 тысяч рублей
На севере Амурской области произошло землетрясение
Именем революции: в Приамурье живут Октябрины, Энгельсины и Марсельеза
В Благовещенске работница ломбарда украла из кассы предприятия больше 800 тысяч рублей
20 тонн подозрительной рыбы задержали в Амурской области
За обрушившиеся с фасада дома в Благовещенске кирпичи накажут управляющую компанию
Амурчанин стал лучшим оперативным дежурным в кризисных ситуациях
Свободненским бизнесменам вернут часть денег за интересный для города проект
Амурчанин, убивший женщину и спрятавший ее тело в диван, проведет в колонии 13,5 года