В Михайловском районе произошло смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 06:54 2018-11-11T06:54:08+03:00

Погиб один человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести

Изменить размер текста: A A

Около четырех часов утра в Михайловской районе произошла авария со смертельным исходом. Серьезное ДТП произошло на 76-м километре автодороги Завитинск-Пояркового. В результате аварии погиб один человек, еще трое получили травмы. На место произошедшего выезжала бригада медиков.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Амурской области, все четверо в момент аварии находились в одном автомобиле - Toyota Corolla.

Искореженную иномарку уже эвакуировала спецтехника. Судя по снимкам с места аварии, автомобиль не подлежит восстановлению.

Подробности и обстоятельства происшествия выясняют стражи порядка.