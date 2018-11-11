В Михайловском районе произошло смертельное ДТП
Погиб один человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести
Источник: blag_dtp
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Около четырех часов утра в Михайловской районе произошла авария со смертельным исходом. Серьезное ДТП произошло на 76-м километре автодороги Завитинск-Пояркового. В результате аварии погиб один человек, еще трое получили травмы. На место произошедшего выезжала бригада медиков.
Как сообщили в управлении ГИБДД по Амурской области, все четверо в момент аварии находились в одном автомобиле - Toyota Corolla.
Искореженную иномарку уже эвакуировала спецтехника. Судя по снимкам с места аварии, автомобиль не подлежит восстановлению.
Подробности и обстоятельства происшествия выясняют стражи порядка.