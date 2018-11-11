2018-11-11T08:35:22+03:00
Общество

Морально подавлен: адвокат о состоянии цапка, объевшегося крабов в амурской колонии

Три дня Вячеслав Цеповяз провел в штрафном изоляторе за отказ от завтрака
СЕРЕБРЕННИКОВА Нина
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Адвокат Вячеслава Цеповяза, члена банды Цапков рассказ о состоянии своего клиента. Три дня преступник провел в штрафном изоляторе за нарушение режима – Цеповяз не явился на завтрак.

«Когда я был у него в ШИЗО, у него было болезненное состояние, подавленное морально в связи с этими событиями, и давлением определенным моральным», - цитирует адвоката Ura.news.

Сегодня, 11 ноября, члена банды Цапков должны перевести в обычную камеру.

Снимки, на которых Вячеслав Цеповяз, находясь в колонии, ест крабов, икру и шашлыки разлетелись по интернету в начале ноября. В отношении сотрудников колонии, где шиковал преступник, заведено уголовное дело.

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