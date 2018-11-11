В Благовещенске спасли раненную енотовидную собаку

СЕГОДНЯ 15:18 2018-11-11T15:19:14+03:00

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В областном центре волонтеры и сотрудники МЧС спасли енотовидную собаку. Раненное животное было найдено возле магазина в переулке Чудиновский. Лесного зверя удалось изловить и передать ветеринарам.

Медики уже сделали операцию и животное отошло без наркоза. Кстати, у него появилась кличка, зверя назвали Крош. Как оказалось, животное – молодой самец. Ветеринарам не удалось точно установить причины ранений. Есть версии, что Кроша могли покусать собаки, либо в него стреляли охотники.

Сейчас Крош уже отошел от наркоза и даже успел поесть. Ближайшее время он проведет под присмотров ветеринаров и волонтеров.