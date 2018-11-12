2018-11-12T05:57:01+03:00
Происшествия

Благовещенец отправится в колонию строгого режима за попытку задушить следователя

На служителя закона мужчина напал, будучи пьяным
Полина ОЗЕРОВА
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Благовещенский городской суд вынес приговор 34-летнему мужчине, который чуть не убил следователя. Это служилось возле одного из домов на улице Ленина. Благовещенец обвинялся в краже имущества у жителя областного центра. 13 июня этого года к подозреваемому пришел следователь, чтобы вручить повестку. Мужчина был пьян и отреагировал неадекватно. Он напал на следователя, схватил его за шею и стал душить, угрожая убийством.

- Суд при назначении наказания данному гражданину учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние его здоровья, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, рецидив преступления, и назначил наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает прокуратура Амурской области.

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