2018-11-12T06:08:14+03:00
Недвижимость

Строители моста через Амур приступили к надвижке пролетного строения

Общий вес уже собранных пролетов составляет 1450 тонн
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Мост через Амур. Фото: Пресс-служба правительства Амурской областиМост через Амур. Фото: Пресс-служба правительства Амурской области
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Строители моста через Амур приступили к крайне важной и очень сложной стадии возведения объекта: надвижке пролетного строения. Пролеты моста должны лечь между уже возведенными опорами как надо. Общий вес уже собранных пролетов – 1450 тонн. Процесс непростой – тяжелая металлоконструкция двигается с помощью гидравлического оборудования со скоростью до шести метров в час.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, закончить эту непростую работу строители намерены в три этапа к марту следующего года. Тогда, по плану, состоится и стыковка двух частей моста – российской и китайской.

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