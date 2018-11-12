Строители моста через Амур приступили к надвижке пролетного строения

СЕГОДНЯ 06:08 2018-11-12T06:08:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Строители моста через Амур приступили к крайне важной и очень сложной стадии возведения объекта: надвижке пролетного строения. Пролеты моста должны лечь между уже возведенными опорами как надо. Общий вес уже собранных пролетов – 1450 тонн. Процесс непростой – тяжелая металлоконструкция двигается с помощью гидравлического оборудования со скоростью до шести метров в час.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, закончить эту непростую работу строители намерены в три этапа к марту следующего года. Тогда, по плану, состоится и стыковка двух частей моста – российской и китайской.