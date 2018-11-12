В Приамурье женщина-сторож закрыла в туалете вора, который пришел грабить детский сад
Не совсем обычное происшествие случилось в Амурской области рано утром сегодня, 12 ноября. В один из детских садов Белогорска, разбив окно на первом этаже, залез вор. Мужчина, судя по всему, позарился на продукты, предназначенные детям. Злоумышленника заметила женщина-сторож, которая как раз мыла полы на первом этаже. Не растерявшись, амурчанка со шваброй наперевес побежала за ним.
Людмила Якубова, так зовут отважную женщину-сторожа, бежала по коридору, попутно включая свет. Злоумышленник увидел, что зажглись лампы, и ринулся в туалет, видимо, надеясь спрятаться там. Этим и воспользовалась амурчанка - она попросту заперла его там, а потом позвонила в неведомственную охрану и полицию. Вора задержали. Кстати, до этого он все-таки умудрился засунуть в мешок около десяти килограммов говядины.
Как сообщает АИ «Амур28.инфо», Людмила Якубова в детском саду работает с 2011 года. И хотя с вором столкнулась впервые, но не испугалась.
- Я прапорщик в отставке, героем себя не считаю, я просто выполняла свою работу, - призналась амурчанка журналистам.