Амурчанин нашел тротил недалеко от космодрома и продал его сотруднику ФСБ

СЕГОДНЯ 09:31 2018-11-12T09:31:51+03:00

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Житель Приамурья обвиняется в незаконном приобретении, хранении и сбыте взрывчатых веществ. Как установили в ходе следствия, в июне 2015 года двое жителей Шимановского района собирали металлолом на территории бывшей воинской части, что находится на восьмом километре автодороги, ведущей от Циолковского до стартовой площадки космодрома Восточного. Здесь-то они и нашли тротил. Взрывчатое вещество они незаконно хранили три года, а в марте 2018-го решили продать.

Продавать тротил поехал один из злоумышленников. Встреча с покупателем состоялась в Благовещенске на пересечении улиц Зейская и Шимановского. Взрывчатку продали за 15 тысяч рублей, вот только покупателем оказался сотрудник амурского управления ФСБ, который действовал в рамках мероприятия «проверочная закупка». Позже экспертиза подтвердила, что найденное вещество действительно было тротиловыми шашками общей массой 4260 граммов.

На незадачливого продавца взрывчатки завели уголовное дело, а 12 ноября его направили для рассмотрения в Благовещенский городской суд.

- За совершение данного преступления судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, - сообщает прокуратура Амурской области.