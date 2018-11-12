2018-11-12T09:31:51+03:00
Происшествия

Амурчанин нашел тротил недалеко от космодрома и продал его сотруднику ФСБ

Теперь мужчину ждет суд
Полина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Приамурья обвиняется в незаконном приобретении, хранении и сбыте взрывчатых веществ. Как установили в ходе следствия, в июне 2015 года двое жителей Шимановского района собирали металлолом на территории бывшей воинской части, что находится на восьмом километре автодороги, ведущей от Циолковского до стартовой площадки космодрома Восточного. Здесь-то они и нашли тротил. Взрывчатое вещество они незаконно хранили три года, а в марте 2018-го решили продать.

Продавать тротил поехал один из злоумышленников. Встреча с покупателем состоялась в Благовещенске на пересечении улиц Зейская и Шимановского. Взрывчатку продали за 15 тысяч рублей, вот только покупателем оказался сотрудник амурского управления ФСБ, который действовал в рамках мероприятия «проверочная закупка». Позже экспертиза подтвердила, что найденное вещество действительно было тротиловыми шашками общей массой 4260 граммов.

На незадачливого продавца взрывчатки завели уголовное дело, а 12 ноября его направили для рассмотрения в Благовещенский городской суд.

- За совершение данного преступления судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, - сообщает прокуратура Амурской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приамурье получит 300 тысяч рублей на развитие блогерства
В Приамурье женщина-сторож закрыла в туалете вора, который пришел грабить детский сад
Строители моста через Амур приступили к надвижке пролетного строения
Благовещенец отправится в колонию строгого режима за попытку задушить следователя
В Благовещенске спасли раненную енотовидную собаку
Морально подавлен: адвокат о состоянии цапка, объевшегося крабов в амурской колонии
В Михайловском районе произошло смертельное ДТП
В Белогорском районе пьяный дебошир напал с ножами на полицейского
На амурских трассах из-за непогоды затруднено движение
В Благовещенске мошенники пугают предпринимателей
На космодром «Восточный» привезли разгонный блок «Фрегат»
В Благовещенске дорожные службы начали бороться с гололедом
Благовещенцам продавали опасную для здоровья шаурму
В Приамурье детеныш косули вышел к людям и дал себя погладить
120 отцов в Приамурье получили материнский капитал
В Белогорске пропала девушка с татуировками в виде совы и льва
Погода в Приамурье на 9 ноября: мокрый снег, метель и усиление ветра
В Приамурье во время принятия присяги девушку-полицейскую позвали замуж
Амурская область получит более 800 миллионов рублей на развитие образования
Благовещенец прикинулся следователем и украл у пенсионерки 20 тысяч рублей
На севере Амурской области произошло землетрясение
Именем революции: в Приамурье живут Октябрины, Энгельсины и Марсельеза
В Благовещенске работница ломбарда украла из кассы предприятия больше 800 тысяч рублей
20 тонн подозрительной рыбы задержали в Амурской области
За обрушившиеся с фасада дома в Благовещенске кирпичи накажут управляющую компанию
Амурчанин стал лучшим оперативным дежурным в кризисных ситуациях
Свободненским бизнесменам вернут часть денег за интересный для города проект
Амурчанин, убивший женщину и спрятавший ее тело в диван, проведет в колонии 13,5 года