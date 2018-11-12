Приамурье получит 300 тысяч рублей на развитие блогерства

СЕГОДНЯ 10:53 2018-11-12T10:53:30+03:00

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Федеральный грант на проект «Школа #PROдвижение» получил представитель активной молодежи Приамурья Алексей Долгов. Его сумма составляет 300 тысяч рублей. В рамках проекта молодых амурчан будут учить продвигать свои блоги и в целом вести их интересно.

- Современные медиа, к которым относится блогерство, у нас в Амурской области не очень хорошо развиты. И, на мой взгляд, расширять данную сферу необходимо. Это не только даст Амурской области большую узнаваемость на общероссийском уровне, но и предоставит молодым людям дело, которые им нравится, - отметил Алексей Долгов.

Как сообщает пресс-служба правительства области, школа блогеров пройдет в 2019 году. Первый сезон стартует в марте, второй - в ноябре. В программе - цикл образовательных встреч и лекций и практические занятия с экспертами (не только из Приамурья, планируется пригласить также гостей из Хабаровска и Владивостока), занятия по ораторскому искусству и многое другое. Участниками школы блогеров, причем бесплатно, смогут стать порядка 80 амурчан в возрасте от 16 до 35 лет.