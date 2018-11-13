Аэропорт Благовещенска могут назвать в честь Гайдая, Орлова или Муравьева-Амурского

СЕГОДНЯ 05:00 2018-11-13T05:01:06+03:00

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Определились финалисты голосования на имя для аэропорта в Благовещенске. Напомним, окончательное голосование общенационального конкурса «Великие имена России» продлится до 30 ноября. Имена, вышедшие в финал, определили по результатам соцопросов, который проводил ВЦИОМ. В итоге, амурчанам предстоит выбрать одно из трех имен - режиссер Леонид Иович Гайдай, строитель благовещенского аэропорта, почетный гражданин города Михаил Аронович Орлов и граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский.

К слову, за право назвать аэропорт в честь Муравьева-Амурского Благовещенску придется побороться с Хабаровском и Владивостоком. Все-таки, легендарный граф в свое время сделал много для всего Дальнего Востока.

- Если какое либо из имен окажется победителем в нескольких регионах, оно будет присвоено аэропорту, где за него будет отдано больше голосов в процентном соотношении. Мы приняли такое решение, так как присвоение одного имени разным аэропортам недопустимо, - отметил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Голосование будет проходить по принципу «один голос - один аэропорт - одно имя». В Общественной палате Амурской области уточняют, что сделать свой выбор можно будет несколькими способами. Во-первых, на сайте ВеликиеИмена.рф. Во-вторых, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». В-третьих, с помощью телефона «горячей линии» 8-800-707-93-17. И в-четвертых, на пикетах волонтеров. Найти их можно будет в здании самого аэровокзала, в торговых центрах «Флагман» и «Острова» и кинокомплексе «Благовещенск». Победителя объявят 5 декабря.