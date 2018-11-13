2018-11-13T10:10:23+03:00
Происшествия

Жителя Иркутской области будут судить в Приамурье за гибель двух человек в ДТП

Водитель был пьян и выехал на встречную полосу
Полина ОЗЕРОВА
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Смертельное ДТП случилось 18 июля в Сковородинском районе. Как установлено следствием, житель Иркутской области на большегрузе марки Mercedes, будучи за рулем в состоянии опьянения, не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу движения. Здесь он не выбрал безопасный боковой интервал и врезался в Mitsubishi Pajero. Водитель и пассажир, ехавшие в Mitsubishi, скончались на месте от полученных травм.

8 ноября заместитель прокурора Сковородинского района утвердил обвинительное заключение, уголовное дело передали в суд. Житель Иркутской области обвиняется по части 6 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

- За совершение указанного преступления судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, - сообщает прокуратура Амурской области.

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