2018-11-13T10:32:16+03:00
Общество

Райчихинская ледовая арена получила новое оборудование от мецената

Теперь жители и гости города Райчихинска смогут заниматься хоккеем, фигурным катанием и конькобежным спортом в комфортных условиях
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Обновленный каток стал для жителей Амурской области базовой спортивной площадкой для занятий массовыми видами спорта.Обновленный каток стал для жителей Амурской области базовой спортивной площадкой для занятий массовыми видами спорта.
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Теперь жители и гости города Райчихинска смогут заниматься хоккеем, фигурным катанием и конькобежным спортом в комфортных условиях – на обновленной городской ледовой арене. При поддержке благотворительного фонда «САФМАР» Михаила Гуцериева на крытый ледовый каток Райчихинска установлено новое современное оборудование.

На средства фонда «САФМАР» для катка приобретены машины для заливки и подрезки льда. Кроме того, фонд оказал помощь в приобретении экипировки для юных спортсменов города угольщиков.

Ранее при участии Благотворительного фонда «САФМАР» была проведена масштабная модернизация этого спортивного объекта. В рамках первого этапа в 2015 году на средства фонда было поставлено специальное оборудование для реконструкции катка. В рамках второго этапа в 2016 году были осуществлены необходимые строительные и монтажные работы. В 2017 году, в рамках третьего этапа, помощь фонда позволила провести замену освещения и текущий ремонт части внутренних помещений, в частности раздевалок. После завершения третьего этапа модернизации каток отвечает самым современным требованиям, предъявляемым к спортивным сооружениям.

Обновленный каток стал для жителей Амурской области базовой спортивной площадкой для занятий массовыми видами спорта. Помощь фонда «САФМАР» открыла возможность для проведения на базе катка спортивных мероприятий, в которых могут участвовать от 150 до 2000 человек. На качественно высоком уровне здесь проводятся областные, городские и районные соревнования по хоккею, хоккею с мячом, фигурному катанию.

Бизнесмен и меценат Михаил Гуцериев уделяет важное значение благотворительным проектам, направленным на развитие массового спорта и популяризацию здорового образа жизни среди молодежи. При поддержке основанного им фонда «САФМАР» в регионах строятся и ремонтируются различные спортивные объекты, оказывается помощь в укреплении материальной базы спортшкол. Актив федерального холдинга «Русский Уголь» (председателем Совета Директоров которого является Михаил Гуцериев) в Амурской области – «Амурский уголь» - в этом году показывает высокие результаты не только в спорте, но и в добыче твердого топлива. С начала 2018 г. на разрезах Ерковецкий и Северо-Восточный добыто на 5% больше бурого энергетического угля, чем за аналогичный период 2017 г.

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