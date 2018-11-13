2018-11-13T10:46:01+03:00
Общество

В амурской пекарне тесто для хлеба замешивали со строительным мусором

Нарушение нашли в Серышевском районе
Полина ОЗЕРОВА
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В Серышевском районе Приамурья судебные приставы закрыли пекарню на 90 суток. Причина - нарушение санитарного законодательства. В частности, в емкостях для замешивания теста нашли остатки строительного мусора, металлической фурнитуры и песка. Кроме того, личные вещи сотрудников лежали слишком близко к печи и готовой продукции, а сами работники предприятия позволяли себе курить в одном из кабинетов поблизости от производственного цеха.

По решению суда, работу предприятия необходимо было приостановить. После возбуждения исполнительного производства на место выехали судебные приставы. Гендиректора предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Из пекарни вынесли все продукты, используемые в приготовлении хлеба, двери опечатали.

- В рамках исполнительных действий на объекте проводятся проверки исполнения решения суда: на сегодняшний день организацией-должником производится ремонт производственного цеха и прилегающих к нему помещений, - сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.

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