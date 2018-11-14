В Приамурье впервые за много лет животное заболело бешенством

СЕГОДНЯ 04:10 2018-11-14T04:11:12+03:00

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Клинические признаки бешенства заметили у одной из коров в личном подсобном хозяйстве в Михайловском районе. Диагноз подтвердили в областной ветлаборатории, куда для исследования доставили мозг животного. В ЛПХ установили карантин.

- На территории Приамурья бешенства не было много лет. Однако в соседних с нами регионах регулярно отмечаются вспышки данного заболевания. Сотрудники управления ветеринарии принимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса бешенства в регионе. Пока причин для серьезного беспокойства нет. С жителями района проведены разъяснительные беседы, - пояснил начальник амурского управления ветеринарии и племенного животноводства Сергей Самохвалов.

Сотрудники управления напоминают жителям области, что своих домашних животных надо обязательно прививать от бешенства, а при первых признаках заболевания и подозрительном их поведении сразу обращаться в госветслужбу!

СПРАВКА «КП»

Бешенство - особо опасное смертельное заболевание. Его возбудителем является вирус, который вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и людей. Передается бешенство со слюной при укусе больным животным. Вирус распространяется по нервным путям и достигает головного мозга, где вызывает тяжелые нарушения и в итоге - смерть.