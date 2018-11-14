В Благовещенске три дня ожидаются перебои телевещания

СЕГОДНЯ 04:56 2018-11-14T04:57:03+03:00

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О возможных перерывах вещания теле- и радиоканалов амурчан предупреждает областной радиотелевизионный передающий центр. Перебои ожидаются в Благовещенске и близлежащих селах с 14 по 16 ноября.

Специалисты уточняют, что отключения будут кратковременными, в пределах 15-20 минут с 10.00 до 17.00 (время московское). При этом общая продолжительность перерывов вещания не превысит двух часов в день.

«В это время сотрудники Амурского ОРТПЦ проведут работы по резервированию передатчиков первого и второго мультиплекса. Инженеры смонтируют дополнительный передатчик, который, в случае выхода из строя, первого или второго мультиплекса автоматически начнет транслировать сигнал поврежденного оборудования», - говорится в сообщении Амурского ОРТПЦ.