Пьяная благовещенка укусила полицейского, который пытался ее утихомирить

СЕГОДНЯ 09:29 2018-11-14T09:29:32+03:00

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В Благовещенске осудили женщину, которая укусила полицейского. Это случилось в мае, обвиняемая была пьяна и гуляла неподалеку от памятника воинам-амурцам. На место прибыли сотрудники полиции для разбирательства по факту нарушения общественного порядка.

Инспектор ППС попытался призвать нарушительницу к порядку и пройти с ним для дальнейших разбирательств на автомобильную стоянку, находившуюся недалеко от памятника. Женщина сперва согласилась и даже дошла до стоянки, но когда подъехал служебный автомобиль, на котором они должны были отправиться в отделение полиции, отказалась в него садиться и попыталась уйти. Инспектор хотел ее остановить, но амурчанка со значительной силой укусила его за руку. К счастью для полицейского, да и для самой женщины, это оказалось не опасно для жизни и здоровья сотрудника, находившегося при исполнении.

Смягчающими обстоятельствами суд посчитал признание вины и раскаяние, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Отягчающим стало то, что преступление женщина совершила в состоянии опьянения. В итоге ей назначили один год лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.