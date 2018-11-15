В Благовещенске на перекрестке Зейская - Театральная внедорожник сбил школьника

СЕГОДНЯ 02:09 2018-11-15T02:09:00+03:00

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Вечером 14 ноября в Благовещенске случилось ДТП, в котором пострадал юный пешеход. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«На пересечении улиц Зейская - Театральная сбили ребенка. По словам очевидцев, ребенок переходил перекресток на разрешающий сигнал светофора. Состояние потерпевшего неизвестно», - сообщается в группе kriminal.blg в «Инстаграме».

Ребенка увезли с места ДТП на машине «скорой помощи». В комментариях благовещенцы, ставшие, по их словам, свидетелями происшествия рассказывают, что мальчик с друзьями перебегал дорогу на разрешающий сигнал светофора. Остальные ребята успели добежать, а он нет. «А водитель даже не притормозил и по факту проехал на красный завершающий сигнал светофора, мальчишку отбросило на несколько метров-аж до аптеки, а у водителя бампер отлетел!» - пишут в комментариях.

Впрочем, по словам других очевидцев, школьник побежал уже на желтый сигнал, и когда загорелся красный, мальчик как раз был на перекрестке. Водитель хотел его объехать, но тот побежал обратно.