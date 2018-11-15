2018-11-15T02:39:52+03:00
Общество

Благовещенцам предлагают проголосовать за арт-проект, который покажет уникальность города

Свои проекты представляют молодые художники [фото]
Юлия ГОМАН
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Легендарные пельмени в горшочках - один из таких символов Благовещенска.Легендарные пельмени в горшочках - один из таких символов Благовещенска.Фото: СОЦСЕТИ
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Молодые амурские художники предлагают сделать Благовещенск ярче, украсив его символами, отражающими какие-то особенности города и области, подчеркнет их уникальность. Например, такие изображения: символическое слияние двух главных рек области или легендарные пельмени «Амур».

Проекты были представлены в течение октября на выставке городской активности «Благовещенск, каким могу быть», которую провели на средства муниципального гранта в сфере культуры и искусства. Идеи художников амурчане оценили, высказавшись за то, чтобы реализовать подобные проекты в городе.

Благовещенск построен в месте слияния Амура и Зеи. Фото: СОЦСЕТИ

Благовещенск построен в месте слияния Амура и Зеи.Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

- Выставка «БКМБ» - это визуализированная мечта, о том, каким может стать город в недалеком будущем. Это начало формирования «банка идей» городских проектов, которые художники могут воплотить в городском пространстве. Это поиск через изобразительное искусство амурской локальной идентичности, - пояснил руководитель проекта художник Николай Рыбак.

Амурская область - космическая. Фото: СОЦСЕТИ

Амурская область - космическая.Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

«Приоритетный проект для реализации было решено выбрать с помощью голосования горожан. Проголосовать за понравившуюся идею можно под данным постом в комментариях, указав понравившуюся работу. На случай, если ни один из предложенных вариантов не устроит пользователя, предусмотрен вариант ответа «против всех» - говорится на официальной странице мэрии в «Инстаграме».

Голосование продлится до 24 ноября. К слову, все желающие могут предложить и свои варианты по улучшению городского арт-пространства. Эскизы и макеты можно отправлять на электронный адрес instagram.admblag@bk.ru . Реализовать проект-победитель планируют в 2019 году.

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