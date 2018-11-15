В Благовещенске из-за детской шалости с огнем чуть не погибла женщина

СЕГОДНЯ 05:34 2018-11-15T05:34:50+03:00

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В Благовещенске вечером 14 ноября служился пожар. В одной из пятиэтажек на улице Амурской загорелась квартира на первом этаже. Сообщение об этом поступило пожарным в 19.06.

- Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы и спасатели Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона в составе 22 человек и семи единиц техники. На момент прибытия огнеборцев из горящей квартиры шел густой черный дым, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Из дома смогли самостоятельно выбраться 14 человек, еще восьмерых жильцов эвакуировали пожарные. Пострадала хозяйка квартиры. Пожарные вынесли женщину на улицу и передали медикам. Предположительная причина пожара - детская шалость с огнем. Впрочем, специалистам еще предстоит разобраться в причинах случившегося, проводиться разбирательство.