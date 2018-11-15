В благовещенской гимназии №25 дети подхватили кишечную инфекцию

СЕГОДНЯ 09:37 2018-11-15T09:37:34+03:00

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Сегодня, 15 ноября, в гимназии №25 в Благовещенске зарегистрировали три случая заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Речь идет об учениках начальных классов. Сотрудники амурского управления Роспотребнадзора выехали в гимназию для проведения эпидемиологического расследования. Медработники осматривают детей и сотрудников, которые общались с заболевшими.

Сотрудники управления вместе с Центром гигиены и эпидемиологии области разбираются, что могло стать источником инфекции. В том числе специалисты проверяют, как соответствует ли санитарному законодательству работа образовательного учреждения и пищеблока, оценивают меню, технологии приготовления блюд, а также выясняют, соблюдаются ли здесь правила хранения, приготовления и реализации продукции.

- Также проводится отбор материала с объектов внешней среды, продуктов питания, воды, суточной пробы и материала от работников пищеблока для проведения лабораторных исследований. Ситуация находится на контроле. Эпидемиологическое расследование продолжается, - сообщают в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.