В Благовещенске погибла 22-летняя девушка, упав с высоты 10 этажа

СЕГОДНЯ 10:16 2018-11-15T10:17:32+03:00

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В микрорайоне Благовещенска в среду вечером, 14 ноября, случилась трагедия. С 10-го этажа дома №17 на Игнатьевском шоссе упала девушка. Сообщается, что погибшей было всего 22 года.

В Следственном управлении Следственного комитета России по Амурской области рассказали, что по факту гибели девушки началась доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить все причины и обстоятельства случившегося.