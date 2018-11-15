2018-11-15T10:17:32+03:00
Происшествия

В Благовещенске погибла 22-летняя девушка, упав с высоты 10 этажа

Трагедия случилась на Игнатьевском шоссе
Полина ОЗЕРОВА
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В микрорайоне Благовещенска в среду вечером, 14 ноября, случилась трагедия. С 10-го этажа дома №17 на Игнатьевском шоссе упала девушка. Сообщается, что погибшей было всего 22 года.

В Следственном управлении Следственного комитета России по Амурской области рассказали, что по факту гибели девушки началась доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить все причины и обстоятельства случившегося.

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