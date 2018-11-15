2018-11-15T10:37:13+03:00
Общество

Выпавший в Благовещенске снег уже не растает

Но и нового снегопада в ближайшее время синоптики не ожидают
Виктория ТЕЛЕПНЁВА
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В ближайшие дни в столице Приамурья столбики термометров не опустятся ниже -4… -8°C днем.В ближайшие дни в столице Приамурья столбики термометров не опустятся ниже -4… -8°C днем.Фото: Юлия ГОМАН
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Выпавший в областном центре в ночь на 15 ноября снег доставил немало хлопот коммунальным службам и автовладельцам, но вместе с тем украсил город снежными пейзажами. И если на дорогах снег довольно быстро растаял, то деревья, крыши и газоны в Благовещенске на этот раз останутся под снежным одеялом надолго.

- В Приамурье пришло похолодание, и выпавший снег уже вряд ли растает, - считает дежурный синоптик Амурского ЦГМС Галина Лешанок.

Вместе с тем специалист отметила, что в ближайшее время новых осадков жителям Благовещенска ждать не стоит: северо-западный циклон, принесший снег, покинул регион. В городе установится ясная погода. В областном гидрометцентре также отмечают, что в ближайшие дни в столице Приамурья столбики термометров не опустятся ниже -4… -8°C днем, ночью ожидается от -12 до -15°C.

В целом в выходные по югу области ночные температуры воздуха будут колебаться от -13 до -18°C, в восточных районах ожидается похолодание до -25°C, а на севере области морозы крепчают еще сильнее: там температура воздуха может понизиться вплоть до -30°C. Днем столбики термометров будут показывать -6… -11°C.

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