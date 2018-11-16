В кафе китайской кухни еду для благовещенцев готовили повара без медосмотра

СЕГОДНЯ 04:52 2018-11-16T05:24:53+03:00

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Сотрудники амурского управления Роспотребнадзора в Благовещенске нагрянули с внеплановой проверкой в кафе китайской кухни «Циндао». И нашли здесь грубые нарушения санитарного законодательства. Повара заведения не прошли медосмотр, на кухне соблюдалась поточность и условия хранения продуктов. В холодильнике отварные мясные заготовки хранились вместе с сырым мясом и рыбой, чего категорически нельзя делать. Кроме того, на овощных и мясных заготовках не было ярлыков с информацией о сроках годности.

- В связи с тем, что деятельность индивидуального предпринимателя по оказанию услуг общественного питания создавала непосредственную угрозу жизни и здоровью населения, был составлен протокол о временном запрете деятельности и материалы направлены в суд, - сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

ВАЖНО!

Если вы увидели нарушение в заведениях общепита, сообщайте об этом по телефону горячей линии 8 (4162) 20-20-20.